Mathieu van der Poel onthult dé reden waarom hij zou stoppen met veldrijden

Zien we Mathieu van der Poel volgend seizoen in de cross? Het is een vraag waar we wellicht nog niet snel het antwoord op zullen kennen.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel liet al enkele keren vallen dat hij er over nadenkt om eens een winter niet te crossen. Hij zou dan in Spanje kunnen blijven en trainen in de warmte en de Spaanse zon.

Biergooiers

Want het veldrijden vraagt energie van hem. "Ik houd van de cross, maar het is niet alleen dat uurtje koersen", zegt Van der Poel bij In de Leiderstrui. "Alles dat erbij komt, kost ook heel veel energie. Soms weet ik bijvoorbeeld niet of het me waard is om elke koers bier over me heen te krijgen."

Van der Poel benadrukt dat hij zijn beslissing daar niet van laat afhangen, maar hij vindt ook niet dat hij over zich heen moet laten lopen. Het kost hem gewoon energie.

"Dat publieksgedrag kan ik plaatsen, dat is het probleem niet. De cross zelf is misschien wel het makkelijkste gedeelte van de dag, maar daar komt alles rondom heen bij."