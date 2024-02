Heeft Remco Evenepoel zijn kar al gekeerd? Plots heel ander geluid over de Tour

Zaterdag rijdt Remco Evenepoel zijn eerste wegkoers van 2024 in Portugal. Maar velen kijken natuurlijk nu al uit naar zijn debuut in de Tour de France.

De Tour de France wordt dit jaar een editie om naar uit te kijken. Met Vingegaard, Kuss, Roglic en Evenepoel staan er vier kandidaten voor de eindzege aan de start. Al droomt Evenepoel vooral van het podium.

Met een aankomst in Nice wordt de Tour van dit jaar ook speciaal. Al kijken velen nu al uit naar de negende rit. Dan trotseert het peloton in en rond Troyes veertien gravelstroken verspreid over 199 kilometer.

Graveletappe Tour de France

Eind oktober, net na de bekendmaking van het parcours van de Tour, was Evenepoel sceptisch over de gravelrit. "Moeten zo’n grindstroken dan absoluut nog worden ingepast in een grote ronde of in andere, normale koersen? Ik vind het niet echt nodig."

Intussen heeft de Belgische kampioen de rit al verkend en klinkt er toch een ander geluid. "De graveletappe is voor de buitenwereld waarschijnlijk zotter dan het in werkelijkheid is", zegt hij bij Sporza.

"De etappe zelf is niet echt technisch en de stroken zijn niet gevaarlijk. Het is wel gravel, maar niets speciaals." Al gaat het wel zaak blijven om attent te koersen en geen of zo weinig mogelijk tijd te verliezen op de concurrenten.