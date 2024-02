Patrick Lefevere heeft iets te zeggen over Remco Evenepoel en de Tour de France: "Zelf heb ik wijselijk gezwegen"

Voor Remco Evenepoel begint het jaar 2024 nu, met de Ronde van de Algarve. De échte doelen liggen natuurlijk verder op het seizoen. Patrick Lefevere liet zich uit over de zaak.

Remco Evenepoel had zin om in 2024 zowel de Giro d'Italia als de Tour de France te rijden, maar Patrick Lefevere heeft dat uiteindelijk via de coach uit zijn hoofd kunnen praten. Een goede beslissing volgens Lefevere zelf, gaf hij ook aan.

"Zijn eerste idee was om Giro en Tour te doen. Onze trainer heeft dat uit zijn hoofd gepraat, zelf heb ik wijselijk gezwegen", aldus Lefevere daarover bij de Rode Lantaarn. Tijdens die podcast heeft hij uitgelegd wat het idee van Remco Evenepoel was om beide grote ronden te gaan combineren.

Drukvermindering door de Giro te rijden

"Neen, het had niets te maken met de tijdritten in de Giro. Het was ook vanwege het afhouden van de druk denk ik volgens mij. Het uitgangspunt om podium rijden in de Ronde van Italië neemt een bepaalde druk weg naar de Ronde van Frankrijk toe."

Volgens Lefevere gaat er nu meer druk zijn en had de Giro voor een (beetje) drukvermindering kunnen zorgen. Sowieso wordt het elke race in 2024 alle hens aan dek voor Evenepoel.