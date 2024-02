Geschrapte gravelstroken niet alleen nadelig Van Aert: ook Vingegaard getroffen

De geschrapte gravelstroken in de Clasica Jaen heeft niet alleen gevolgen voor Wout van Aert, maar ook voor Jonas Vingegaard en de Tour. Al lijken die gevolgen ook niet bijzonder groot te zijn.

In plaats van meer dan 60 kilometer aan gravelstroken krijgen de renners er vandaag slechts 17,8 kilometer voorgeschoteld in de Clasica Jaen. Die liggen wel allemaal in de laatste 55 kilometer, waardoor het toch nog interessant wordt.

Voor Visma-Lease a Bike toch een kleine tegenvaller. De ploeg gebruikt tijdens de Clasica Jaen de fietsen die ook tijdens Parijs-Roubaix gebruikt worden. Al zullen enkele renners wel met hun aero-fietsen rijden.

Tour de France

"Een test in functie voor de gravelrit van in de Tour. Wat het materiaal betreft zal het sowieso een goeie test zijn", zegt ploegleider Maarten Wynants bij HLN. Want een van de belangrijkste ritten in de Tour bevat ook heel wat gravel.

In en rond Troyes moeten de renners 14 gravelstroken en 32 kilometer in totaal trotseren. Al relativeerde Remco Evenepoel die rit wel na een verkenning. Het wordt afwachten tot 7 juli om het antwoord te kennen.