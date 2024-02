Remco Evenepoel naar de Ronde van Vlaanderen? "Dat zal misschien zijn ogen openen"

De voorbije jaren reed Remco Evenepoel weinig klassiekers in het voorjaar. Dit jaar wordt dat anders en dat kan wel eens een opstap zijn naar meer.

In 2023 reed Remco Evenepoel enkel Luik-Bastenaken-Luik als eendagsklassieker, in 2022 reed hij daarvoor ook nog de Brabantse Pijl en de Waalse Pijl. Dit jaar rijdt Evenepoel drie Ardennenklassiekers.

De Belgische kampioen probeert dit jaar voor de derde keer op rij Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Daarvoor neemt Evenepoel voor de tweede keer deel aan de Waalse Pijl en maakt hij zijn debuut in de Amstel Gold Race.

Ronde van Vlaanderen

Volgens Greg Van Avermaet is dat een goede zaak. "De Gold Race wordt voor Evenepoel een goede test om te zien hoe hij zich in dit soort koersen kan profileren. Als hij hierin scoort, is de sprong naar de Ronde van Vlaanderen ineens niet zo groot meer", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Want als je naar de deelnemerslijst kijkt, is de combinatie met de Ronde van Vlaanderen perfect doenbaar. De eerste deelname aan de Amstel Gold Race zal misschien wel zijn ogen openen", zegt de ex-olympisch kampioen nog.