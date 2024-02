Vuelta-winnaar Sepp Kuss spreekt straffe taal over de Tour de France

Met Primoz Roglic vertrok er een van de drie kopmannen bij Visma-Lease a Bike. Al is er met Sepp Kuss in de Vuelta wel een nieuwe opgestaan.

In de Vuelta vulde Jumbo-Visma het volledige podium, met Sepp Kuss als verrassende winnaar. De Amerikaan won zo zijn eerste grote ronde, voor zijn ploegmaats Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Een van de redenen voor Roglic om te vertrekken.

Tour de France

Bij Visma-Lease a Bike schuiven ze Kuss dan ook meer voor in de Tour. "Uiteraard hangt het er vanaf hoe goed ik ben", klinkt het bij Wielerflits. "Maar strategisch gezien kan het geen kwaad om met twee kopmannen te starten."

De zege in de Vuelta heeft voor Kuss wel voor meer zelfvertrouwen gezorgd. Alleen voelt Kuss niet echt de noodzaak om iets te doen waar hij niet toe in staat is. Vooral de tijdrit is iets waar Kuss tijd op kan verliezen.

"Of ik in staat ben om de Tour te winnen? Ja, waarom niet? Daar moet je voor gaan. Het is de zwaarste wedstrijd, maar in koers zijn er zoveel situaties en omstandigheden. Aan het eind moet je de sterkste zijn en het meeste geluk hebben."