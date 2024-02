Evenepoel ziet gevaren in eerste etappe Algarve: "Maar heb wel drie doelstellingen"

Remco Evenepoel gaat vandaag van start in Ronde van de Algarve. Hij mikt meteen heel hoog in deze rittenkoers.

Wout van Aert en Remco Evenepoel komen vandaag samen aan de start van de Ronde van de Algarve. Evenepoel heeft heel goede herinneringen aan deze rittenkoers, want hij pakte er al twee keer de eindzege.

Wout van Aert komt met matige ambities aan de start, maar Evenepoel wil tegen zondag opnieuw heel goed scoren in de Algarve. Hij begint dan ook met drie duidelijke doelstellingen aan deze ronde.

“Ik wil graag een rit meepakken, een goed klassement rijden en op het podium staan aan het einde van de koers”, is Evenepoel ontzettend duidelijk én gulzig tegelijk bij Het Nieuwsblad. “Hopelijk kan ik hier een derde eindoverwinning pakken.”

Geen onnodig tijdverlies lijden

De eerste etappe is niet echt het ding van Evenepoel, zo geeft hij in zijn voorbeschouwing voor de start van de koers nog mee.

“De rit is niet al te zwaar, maar door de wind kan het gevaarlijk zijn in de finale. Het is normaal gezien een rit voor de sprinters. Maar de wind kan altijd voor een verrassing zorgen.”

Evenepoel verwacht zich dan ook aan een zenuwachtige etappe, maar Soudal-QuickStep staat met ervaren mannen aan de start, waardoor het normaal veilig moet kunnen gebeuren, zonder ook tijd te verliezen.