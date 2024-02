Wout van Aert moest knopen doorhakken: "Gaat pijnlijk zijn"

Wout van Aert kiest dit jaar voor een andere aanpak en laat daardoor enkele koersen vallen. Al zal dat toch pijn doen.

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn absolute topprioriteit voor Wout van Aert. Daarvoor moet bijna alles wijken in het voorjaar. Zo gaat Van Aert na het openingsweekend op hoogtestage naar Spanje.

"Ik snap dat het lijkt alsof ik het over een totaal andere boeg gooi, maar uiteraard is dat niet zo. De planning is wel licht anders - ik koers nu meer, om daarna pas op hoogtestage te gaan. Ik weet dat dat goed kan uitpakken", zegt hij bij HLN.

Strade Bianche en Milaan-Sanremo

Door die hoogtestage na het openingsweekend schrapt Van Aert ook enkele koersen. Zo rijdt hij onder meer geen Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico, maar ook geen Strade Bianche en Milaan-Sanremo.

"Natuurlijk zal het pijnlijk zijn om de Strade en Sanremo op televisie te bekijken, maar met de Giro in het achterhoofd denk ik dat het een wijze beslissing is. En ik heb ze natuurlijk allebei al gewonnen."