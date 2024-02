'Belgische ploegmaat van Wout van Aert komt met klachten'

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de ploeg van Wout van Aert. Een Belgische ploegmaat van hem had na de eerste etappe in de Algarve toch wel met enkele klachten te maken.

Visma-Lease a Bike was met meerdere renners betrokken bij de valpartij in de finale van de openingsetappe. Zo werd Wout van Aert ook opgehouden, maar de enige renner van de ploeg die echt ten val kwam was Tiesj Benoot. Ook hij maakte aanvankelijk nog wel een terugkeer in het peloton. TIESJ BENOOT WIJST NAAR ONDERRUG Het Laatste Nieuws meldt dat Benoot meteen na de val kloeg over pijn. Bij het op de bus stappen werd dat iets specifieker: Benoot wees naar de onderrug. Die zal hij ongetwijfeld bij de osteopaat van de ploeg laten behandelen. Al bij al lijkt de schade toch wel mee te vallen en is de verwachting wel dat Benoot de wedstrijd kan verderzetten. Eventueel met enig ongemak op korte termijn.