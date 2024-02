Manager van Lotte Kopecky komt met statement na uitspraken van Patrick Lefevere

Bij welke ploeg rijdt Lotte Kopecky volgend seizoen? Het is een vraag die het wielerwereldje enorm bezighoudt de voorbije weken en maanden.

Lotte Kopecky is einde contract bij SD Worx-Protime. De wereldkampioene is duidelijk gegeerd wild bij de andere ploegen, want de interesse voor onze landgenote is gigantisch groot.

En dat beseft Kopecky zelf ook. Ze zit in een luxepositie, zo zei ze een tijdje geleden nog, om te onderhandelen over een nieuw contract.

Het liefst van al zou ze bij SD Worx-Protime aan boord blijven, maar ze sluit ook niet uit dat ze andere oorden op zoekt. Zeker als het financiële plaatje veel beter is, want uiteindelijk is het nog altijd haar job.

Manager Kopecky ontkent dat ze een nieuw contract heeft

Patrick Lefevere kwam vandaag in Het Nieuwsblad echter met een opvallende uitspraak. Hij zegt dat hij Kopecky graag wou aantrekken om voor AG Insurance-Soudal te rijden, maar dat de wereldkampioene niet einde contract is.

Het lijkt alsof Lefevere dus meer weet en ervan overtuigd is dat Kopecky al een overeenkomst gesloten heeft voor volgend seizoen, maar dat wordt ten stelligste ontkend door Dries Smets die manager is van Kopecky.

“Zij heeft voor volgend seizoen nog steeds geen contract getekend en is dus nog altijd vrij. En zowat elke ploeg uit het vrouwenpeloton heeft al geïnformeerd”, klinkt het bij Smets in Het Nieuwsblad.