Stunttransfer? Patrick Lefevere komt met bijzonder nieuws over contract van Lotte Kopecky

Lotte Kopecky is eind dit jaar einde contract bij SD Worx-Protime. Het is uitkijken of onze landgenote aan boord blijft bij haar team.

Wereldkampioene Lotte Kopecky is één van de absolute wereldtoppers in het vrouwenwielrennen, maar is ondertussen wel einde contract bij haar ploeg SD Worx-Protime.

Onze landgenote liet eerder al weten dat ze in een ideale positie zit om te onderhandelen over een nieuw contract, maar ze sloot bijlange niet uit dat ze ook de overstap zou maken naar een andere ploeg.

AG Insurance-Soudal wou Lotte Kopecky

Voor AG Insurance-Soudal, de vrouwenploeg van Patrick Lefevere, zou het een ongelofelijk uithangbord zijn om een Belgische toprenster aan boord te halen, al heeft de huidige ploeg van Kopecky wel een dubbel zo groot budget als de ploeg van Lefevere, zo vertelt hij zelf in Het Nieuwsblad.

En dan komt de CEO van Soudal-QuickStep plots met een heel ander verhaal over Kopecky op de proppen, eentje dat niemand in het wielerwereldje verwacht had.

“Het was een doel om Lotte bij onze ploeg te krijgen”, aldus Lefevere. “Maar ik geloof niet dat Lotte einde contract is. Of ik meer weet? Ja, ik denk dat ik meer weet. Maar als renner ben je altijd einde contract.”