Victor Campenaerts vertelt over vroegere carrière vooraleer hij wielrenner werd

De twee eerste ritten van de Ruta del Sol werden geschrapt. Vandaag zou er wel gekoerst worden, met een heel erg korte tijdrit.

De Ruta del Sol is nog niet van start gegaan, terwijl de renners vandaag eigenlijk al aan de derde rit zouden moeten begonnen zijn. Maar zover kwam het niet. Boerenprotesten in de regio zorgden ervoor dat er geen ordediensten waren om de koers in goede banen te leiden.

Vandaag staat in Alcaudete een korte tijdrit van vijf kilometer op de agenda. Zaterdag volgt een rit van honderd kilometer, zondag zou de geplande etappe gereden kunnen worden. Ook voor de renners is het niet eenvoudig.

“Ik zat in de bus, één uur voor de start. Ik bereidde me voor tot ik te horen kreeg dat er niet zou worden gekoerst, zegt Victor Campenaerts. Ik ben een man van de planning, erg punctueel. Dat was lastig”, vertelt Victor Campenaerts aan Het Laatste Nieuws.

Victor Campenaerts was zwemmer

Aan de boerenprotesten heeft Campenaerts niet veel, want hij zegt niet te weten waar het precies allemaal over gaat. “Je moet flexibel zijn. Wielrennen is geen atletiek, waar de piste altijd even lang is en waar er weinig onverwachts gebeurt. Wij gebruiken de openbare weg; als de boeren dat anders zien, moeten wij ons aanpassen”, klinkt het.

Campenaerts vertelt hoe hij vroeger aan zwemmen deed. De uren training die je daar doet als atleet, met het trekken van baantjes en het kijken naar de tegels van het zwembad, maakten het zeer eentonig. Als renner zie je tenminste nog wat onderweg, zowel op training als tijdens wedstrijden.