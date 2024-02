Greg Van Avermaet heeft goed nieuws voor de fans van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft zich de voorbije jaren al goed laten zien. Maar volgens Greg Van Avermaet hebben we het laatste nog niet gezien van onze landgenoot.

Remco Evenepoel opende het nieuwe wielerseizoen met een absolute knaller. Hij schudde een solovlucht van maar liefst 50 kilometer uit zijn mouw om meteen zijn eerste seizoenszege te pakken.

Het demonstreert andermaal het talent dat en de benen die Evenepoel heeft. En dat we het laatste nog niet gezien hebben van hem, daar lijkt iedereen ook van overtuigd. Te beginnen deze zomer in de Tour de France.

“Het is duidelijk dat hij een goeie winter kende. Maar van Remco verwachten we nog veel meer. Als we hem zo’n solo zien doen, vinden we dat allemaal normaal”, zegt Greg Van Avermaet in De Zondag.

Grote namen kunnen geen voorjaarsklassiekers winnen

Dit voorjaar heeft Evenepoel een beperkt programma, met hoofdzakelijk de aandacht naar Luik-Bastenaken-Luik. “De Amstel zal hij ook rijden, net als Parijs-Nice. Ondanks zijn focus op de Tour gaat er toch een mooi voorjaar aan vooraf.”

Want Vlaamse klassiekers rijden en winnen, dat is niet iedereen gegeven. Ook niet voor alle grote namen uit het wielerpeloton. Maar voor de fans van Evenepoel heeft Van Avermaet wel degelijk goed nieuws voor de toekomst.

“Wij moesten vroeger aan Froome ook niet vragen om de Ronde van Vlaanderen te rijden. Ook Vingegaard zou in het Vlaamse werk qua positionering en explosiviteit op zijn limieten botsen. Pogacar is een uitzondering en of Remco dat zal kunnen, moeten we afwachten. Ik denk dat het mogelijk is.”