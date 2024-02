Nathan Van Hooydonck duidelijk over Evenepoel: "Daar kan hij Van der Poel niet lossen"

De focus van Remco Evenepoel ligt voluit op de Tour de France. In die optiek heeft hij Milaan-Sanremo niet in zijn programma van 2024 opgenomen.

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar maken wat hun voorjaar betreft heel erg duidelijke keuzes, volledig in functie van wat hun doelstellingen zijn met de grote rondes waarin ze dit jaar aan de start komen.

Zo kiest Evenepoel heel bewust ervoor om Milaan-Sanremo niet te rijden en voor Nathan Van Hooydonck is dat een heel goede keuze van onze landgenoot, zo laat hij weten in een interview met Het Nieuwsblad.

Evenepoel kan Van der Poel niet lossen op de Poggio

Van Hooydonck maakt zelfs een totaal andere bedenking over de combinatie tussen Remco Evenepoel en Milaan-Sanremo. “Ik vraag mij af of die koers hem zo goed ligt”, klinkt het in de krant.

En daar heeft Van Hooydonck zijn redenen voor. “Op de Poggio zie ik hem Van der Poel niet lossen en in die technische afdaling nadien kan hij alleen zijn Tour hypothekeren”, vertelt Van Hooydonck.

En er is nog meer. “Voor een lange aanval is de Cipressa dan weer niet lastig genoeg. Ik weet niet of hij daar echt veel rapper kan rijden dan een ander. Remco zou daar zo hard omhoog gaan dat hij moet remmen in de bochten.”