Wout van Aert verrast op slotdag in Algarve: "Als ik alles zou verklappen..."

Wout van Aert trok in de slotrit van de Ronde van de Algarve in de aanval. Onze landgenoot reed zelfs eventjes virtueel in de gele leiderstrui.

Er kon Remco Evenepoel niet veel meer gebeuren om de eindwinst in de Ronde van de Algarve op de slotdag te pakken. Althans dat dacht men. En dat was vooral zonder Wout van Aert gerekend die voluit voor de aanval koos.

Vooraf liet Van Aert weten dat de kaarten zo goed als geschud waren, maar hij probeerde toch nog de bakens te verzetten. “Als ik alles zou verklappen, zouden mijn plannen niet veel kans hebben op slagen”, zei hij achteraf aan Het Laatste Nieuws.

Van Aert verlaat uiteindelijk de Ronde van de Algarve met een ritzege en een zevende stek in het eindklassement. En daar kon hij best mee leven. “We probeerden op de verrassing te spelen. Dat was het plan. We wilden de andere ploegen onder druk zetten en dat lukte goed”, gaat hij verder.

Wout van Aert is klaar voor het Vlaamse openingsweekend

Op de slotklim overleefde hij niet. Opnieuw was dit voer voor de lichtere mannen. “Op het moment dat ik aanviel zag het er goed uit. In het slot kwam het peloton wel snel dichter en toen heb ik bewust gelost om vanuit de achtergrond nog iets te proberen. Helaas bleek dat niet meer mogelijk, maar ik ben tevreden met deze laatste dag.”

Volgende week wordt het openingsweekend gereden, deze generale repetitie is alvast heel geslaagd voor onze landgenoot. “Ik heb mezelf deze week kunnen laten zien in twee lastige ritten. Het parcours was iets te lastig voor mij om mee te doen voor de prijzen, maar het was mooi.”