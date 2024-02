Gouverneur spreekt klare taal richting boeren die koers dit weekend willen blokkeren

Het Vlaamse openingsweekend staat voor de deur. De Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne bijten de spits af.

Het Belgische wielerseizoen begint dit weekend met de Omloop op zaterdag en zondag Kuurne-Brussel-Kuurne. Alleen zit de schrik er wat in om wegen op het parcours geblokkeerd te zien door boerenprotesten.

De organisatoren van beide koersen hebben op dit moment geen weet van boeren die één of beide koersen zouden willen doen halt houden, al is het volgens de politie nog te vroeg om te weten te komen of er concrete plannen zijn.

Meestal worden dergelijke zaken pas heel laat aangekondigd. Wel zou het kunnen zijn dat er langs het parcours acties zijn, zodat de boeren tijdens de live-uitzending op televisie hun boodschap toch nog de wereld kunnen insturen.

Acties op parcours van koers zijn niet toegestaan

Dat gebeurde in het verleden ook al, maar zorgde nooit voor grote problemen. De organisatoren hebben dan ook goede hoop dat alles in orde komt. De gouverneur van Oost-Vlaanderen hoopt alvast dat de boeren de koers niet zullen blokkeren.

“Protesteren is een recht en wij komen liever niet tussenbeide, maar acties op het parcours zijn niet toegestaan”, laat gouverneur Carina Van Cauter weten aan Het Laatste Nieuws. “In dat geval zal de politie kordaat optreden”, spreekt ze klare taal.