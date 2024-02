Passage over de Paterberg in gevaar: kunnen de E3 en de Ronde wel over de beklimming?

De organisaties van de E3 Saxo Classic en vooral de Ronde van Vlaanderen zitten met de handen in het haar. Want de Paterberg is een klein zorgenkindje.

"Het is een groot probleem", zegt Philippe Willequet (Gemeentebelangen), de burgemeester van Kluisbergen bij VRT NWS. Een tijd geleden is er namelijk een grote grondverzakking geweest tot aan de straat die naar de Paterberg loopt.

Door de vele regenval is de grond er verzakt, waardoor de straat niet meer stabiel en veilig genoeg is om onder meer de renners er over te sturen. De weg is momenteel dan ook afgesloten voor al het verkeer.

E3 Saxo Classic en Ronde van Vlaanderen

De grondverzakking gebeurde al een maand geleden, maar de grond en het bos waar de weg naast loopt zijn van het Agentschap Natuur en Bos. En er moesten ook offertes aangevraagd worden om de herstellingen uit te voeren.

Midden volgende week zouden de werken kunnen starten, die 2 tot 3 weken zouden kunnen duren. Net op tijd voor de E3 Saxo Classic op 22 maart en de Ronde van Vlaanderen een week later.

"We moeten ervan uit gaan dat alles in orde komt voor de belangrijke wielerwedstrijden die daar voorbij komen", zegt de burgemeester Willequet nog. De weg is namelijk de enige die toegang heeft tot de voet van de Paterberg.