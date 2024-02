De schuld van Peter Sagan? Belg baalt doordat TotalEnergies enkele Vlaamse klassiekers moet missen

Dries Van Gestel (29) is goed aan zijn seizoen begonnen met twee keer een 18de plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn. Maar Van Gestel moet wel enkele klassiekers missen.

Doordat TotalEnergies vorig jaar pas het vierde ProTeam op de UCI-ranking was, verloor het automatisch startrecht in eendagswedstrijden op WorldTour-niveau. Daarom miste de Franse ploeg de Omloop Het Nieuwsblad.

"Ik had graag de Omloop gereden, maar het is nu duidelijk dat ik alle kansen moet grijpen die er zijn. Kuurne-Brussel-Kuurne was de eerste, en daar ging het redelijk goed", zegt de Belg bij Wielerflits.

Naast de Omloop Het Nieuwsblad moet TotalEnergies ook de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen missen. Maar ze kunnen wel Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Scheldeprijs en Parijs-Roubaix rijden.

Dat de ploeg sommige wildcards mist, ligt wellicht aan het vertrek van de drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. "Ik vind het natuurlijk heel jammer dat Peter weg is", zegt Van Gestel.

"Hij is een impressionante persoon, een goede persoonlijkheid ook. Maar soit, dat is nu eenmaal het wielrennen. We bekopen dat wel wat met de wildcards."