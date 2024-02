Naast Benoot nog een zorgenkind bij Vimsa-Lease a Bike? "Gewoon niet goed genoeg"

Visma-Lease a Bike domineerde het openingsweekend met twee zeges. Maar niet bij iedereen van de ploeg liep het van een leien dakje.

Jan Tratnik won de Omloop Het Nieuwsblad en Wout van Aert Kuurne-Brussel-Kuurne. Net als vorig jaar een perfect weekend voor Visma-Lease a Bike. Maar niet voor Nederlands kampioen Dylan van Baarle. Ook voor Tiesj Benoot was het niet het beste weekend.

Vorig jaar won de Nederlander de Omloop nog na een solo, dit jaar kwam hij niet in het stuk voor. Zaterdag eindigde hij als 34ste, zondag als 47ste. Hij was dan ook allesbehalve tevreden over zijn gevoel.

Niet goed genoeg

Van Baarle miste de eerste schifting in de Omloop, waar Visma met vijf van hun zeven renners goed vertegenwoordigd was. "Maar als je zelf het gat laat vallen, ben je simpelweg ook niet goed genoeg om mee te zitten", zegt hij bij AD Koers.

"Ik ben min of meer gewoon uit het wiel gereden. Ze gingen en ik kon simpelweg niet mee. Dan moet je dus omschakelen. Aan de andere kant ben je ergens ook wel gerustgesteld als je weet dat er veel ploegmakkers mee zijn."

"In Kuurne ging het dan een stuk beter, al had ik niet de benen van vorig jaar. Het is dan lastig om koers te maken voor mij. Ik ga uit van een moeilijke dag op zaterdag en dat nog voelen op zondag", besloot de Nederlandse kampioen nog.