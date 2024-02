Oliver Naesen over de grootste teleurstelling in zijn carrière: "Nooit zo gehuild als toen"

Oliver Naesen begon goed aan zijn openingsweekend met enkele ereplaatsen. In 2017 had hij een grote kans op winst in de Ronde van Vlaanderen.

Met een vierde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een 16de plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne deed Oliver Naesen het goed in het openingsweekend. Vanaf zondag rijdt hij opnieuw in dienst in Parijs-Nice.

In 2017 kende Naesen zijn grote doorbraak, door onder meer Belgisch kampioen te worden. In het voorjaar van dat jaar eindigde hij onder meer in de top tien in de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen en werd hij derde in de E3.

Ronde van Vlaanderen 2017

Zijn 23ste plaats in de Ronde van Vlaanderen doet iets anders vermoeden, maar Naesen deed daar ook mee voor de zege. Met Van Avermaet en Sagan was hij op jacht op vluchter Philippe Gilbert. Maar op de Oude Kwaremont liep het mis door een val.

"Ik wist toen ook: deze kans komt niet vaak meer. Ik heb nog nooit zo gehuild als toen. Gewoon door de wetenschap: dit had gekund. Ik heb daarna nog voor een podium meegedaan, maar winnen heeft er niet meer ingezeten", zegt hij bij Stamcafé Koers.