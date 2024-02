Toprenner valt uit de lucht na bijzonder mooi compliment van Wout van Aert

Wout van Aert rijdt sinds maart 2019 bij Visma-Lease a Bike en heeft daar nog tot eind 2026 een contract. Van Aert onthulde vorige week naar welke ploeg hij eventueel zou willen vertrekken.

Dat Wout van Aert duidelijk goed op zijn plek zit bij Visma-Lease a Bike, werd vorig weekend nog maar eens duidelijk. Van Aert was bijzonder blij voor zijn ploegmaat Jan Tratnik na zijn zege in de Omloop Het Nieuwsblad.

Als hij dan toch zou vertrekken bij Visma-Lease a Bike, naar welke ploeg zou Van Aert dan trekken? "Ik ga misschien iets raars zeggen, maar dan zou ik een ploeg in het genre Tudor of Uno-X zeggen. Twee ploegen waar er een goede structuur is en jonge gasten zitten" zei hij bij Het Nieuwsblad.

"Dan kijk ik eerder naar later in mijn carrière, in een rol als mentor, een beetje zoals Trentin nu bij Tudor", gaf Van Aert de Italiaan nog een compliment. Hij verliet UAE Team Emirates en trok naar Tudor.

"Dat heel is mooi om te horen. Ik geniet er heel erg van en de structuur bij Tudor spreekt me heel erg aan. Het is heel professioneel, zeker voor een kleinere ploeg", zegt Trentin bij In de Leiderstrui.

"Er zijn nog veel dingen die beter kunnen en wat kunnen veranderen, maar de basis staat. Ik vind het heel prettig werken, ook met al die jonge gasten." Precies waar Van Aert dus naar op zoek zou zijn.