Pogacar tegen Van der Poel in de cross? Sloveen voorspelt al hoe het zou aflopen

Vorig jaar streden Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel nog tegen elkaar in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Zal dat ook ooit in de cross het geval zijn?

In Milaan-Sanremo staan Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel voor het eerst dit seizoen samen aan de start. Daarna komen ze elkaar wellicht in Luik-Bastenaken-Luik opnieuw tegen, al is het nog niet zeker dat Van der Poel daar aan de start staat.

Van der Poel en Pogacar zijn dan wel concurrenten, maar ook buiten de koers kunnen ze goed met elkaar overweg. De twee gingen deze winter samen trainen in Spanje, al moest Van der Poel daarna wel vertrekken naar een cross.

Pogacar in de cross?

Ook Pogacar maakte de afgelopen jaren eens een uitstapje naar de cross, in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Maar toch moeten we de Sloveense topper niet meteen verwachten in België voor een veldrit.

"Of ik ooit zelf ga crossen? Wie weet, maar het is niks voor mij vrees ik", zegt hij bij Eurosport. "Ik zou waarschijnlijk gedubbeld worden door Van der Poel in de eerste ronde. Ik kan ook niet over die balkjes springen. Het zou echt geen zin hebben eigenlijk, ik zou echt kapot zijn."