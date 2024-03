Een zesde Monument op de kalender? Philippe Gilbert spreekt klare taal

De koers telt vijf grote Monumenten. Al een tijdje wordt er gekeken of er geen zesde Monument aan het rijtje moet toegevoegd worden.

Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije zijn de vijf Monumenten in de koers.

In de Italiaanse media wordt ook dit jaar een oproep gedaan om van de Strade Bianche het zesde Monument te maken. Philippe Gilbert is echter heel erg duidelijk over deze vraag, in een gesprek met de Waalse krant La Capitale.

“Er is geen ruimte voor een zesde Monument op de kalender en als het absoluut noodzakelijk zou zijn om een zesde te kiezen, zou dat zeker niet de Strade Bianche zijn”, klinkt het meteen bij de ex-wielrenner.

Geen zesde Monument

Onze landgenoot zou zelfs eerder denken aan de Clasica San Sebastian of de Amstel Gold Race om de titel van zesde Monument te krijgen. Volgens Gilbert moet een Monument de nodige kilometers hebben, een heel lange geschiedenis en een bijzondere staat van dienst hebben.

“Als we een extra ronde naar Hoei zouden toevoegen, zou hetzelfde kunnen worden gezegd van de Waalse Pijl. Of de Grote Prijs van Plouay of Gent-Wevelgem. Het is een oneindig en zeer subjectief verhaal. De Monumenten zijn de oudste klassiekers op de kalender en hun afstand bedraagt maar liefst 250 kilometer.”

De Strade Bianche leverde al mooie televisie en historische overwinningen op, maar bestaat echter nog maar sinds 2007.