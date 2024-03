Lotte Kopecky zit nog steeds met vervelende zaak na de Omloop

Lotte Kopecky werd tweede tijdens de Omloop Het Nieuwsblad. Zaterdag wil ze zich ook laten zien in de Strade Bianche.

Lotte Kopecky verkende de befaamde Le Tolfe-grindstrook van de Strade Bianche. De koers is dit jaar hertekend, wat zorgt dat het een totaal andere finale wordt. Twee keer Le Tolfe, dat kan de boel ook een stuk lastiger maken.

Maar dat lijkt ook op het lijf van onze landgenote geschreven. “Dat zullen we zaterdag zien”, lacht ze bij Het Laatste Nieuws. “Het is een wedstrijd die ik heel graag rijd. Dat het zwaarder wordt, is alleszins geen nadeel. Of het een voordeel is, weet ik niet. Het is gewoon goed zoals het is.”

De Strade Bianche wordt net als andere jaren een echte afvallingsrace en op het einde blijven de beste rensters over. Vorig jaar verloor Kopecky nog van ploeggenote Demi Vollering. De sprint met hun tweetjes, daar had niemand op gerekend.

Lotte Kopecky tweede in de Omloop

“Vorig jaar zaten we nu eenmaal in die situatie, en ik heb nog altijd geen spijt van hoe die finale verlopen is. Het was een eerlijke strijd”, gaat Kopecky verder.

Controverse zal er altijd zijn en ook vorige week was dat al zo in de Omloop, toen Kopecky ook daar tweede werd. “Ik heb getoond dat ik er stond, maar zat wat verveeld met dat er zo veel gesproken werd over die tweede plaats. Ik wil even benadrukken dat dat ook niet vanzelfsprekend was, hoor”, besluit zij.