Past Remco Evenepoel bij Team Visma? Michel Wuyts maakt opvallende vergelijking

Remco Evenepoel start zondag in Parijs-Nice. Met de nodige tegenstanders, maar ook de nodige ambities.

Vanaf zondag staat een weekje Parijs-Nice op de agenda. Met in de hoofdrol wellicht Remco Evenepoel en Primoz Roglic, twee mannen die dit seizoen eigenlijk voor de fusieploeg van Jumbo Visma en Soudal-QuickStep hadden kunnen rijden.

Maar zover kwam het niet. Roglic trok naar BORA-hansgrohe om zijn ambities in de grote rondes nog waar te kunnen maken, iets wat bij Visma Lease a Bike wellicht niet meer ging lukken. En de fusie met Soudal-QuickStep, we weten allemaal hoe dat gelopen is.

Michel Wuyts zou graag hebben dat Evenepoel de andere renners alle hoeken van de Alpes-Maritimes zal laten zien, maar zoveel lef toont Evenepoel en zijn entourage niet.

Frank Vandenbroucke wint Parijs-Nice van 1998

“Die houden het bij 'zo dicht mogelijk bij het podium'. De oude wet van Mapei-Quick-Step: wie bescheiden blijft, roept geen onheil over zich af. Oer-Vlaams, in hard contrast met Visma- Hollands. Petieterig geleuter”, zegt Wuyts in Het Laatste Nieuws.

De analist verwijst naar Frank Vandenbroucke die de dag voor Parijs-Nice in 1998 verkondigde dat hij kon winnen. En dat deed hij uiteindelijk ook.

Of hij dan ook de ideale man was voor Visma Lease a Bike, Frank Vandenbroucke? Veel meer dan Evenepoel? “Frank was in spreekstijl vaak Hollands, maar zou bij Visma niet gepast hebben. Remco misschien wel”, voegt hij er nog aan toe.