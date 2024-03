Terpstra interpreteert uithaal van Lefevere naar vrouw van Alaphilippe helemaal anders

De uitspattingen van Patrick Lefevere over Julian Alaphilippe en zijn vrouw Marion Rousse maakten veel indruk. Ex-renner Niki Terpstra zag een andere boodschap in de woorden van Lefevere.

Te veel alcohol, feestjes en onder de sloef van zijn vrouw Marion Rousse. De uitspraken van Patrick Lefevere in HUMO over Julian Alaphilippe maakten veel indruk in de wielerwereld. Hij nuanceerde die uitspraken nadien wel.

Niki Terpstra denkt dat de woorden van Lefevere uit context zijn getrokken. "Het is ook tegenstrijdig voor mij, omdat ik de laatste tijd hoor dat Julian er juist heel goed voor leeft. Dat hij niet meer de losbol is, zoals ik hem gewend was", zegt hij bij In het Wiel.

Marion Rousse

"Ik denk dat de timing een beetje vervelend was. Julian is heel serieus bezig, dus slaat het nu nergens op om kritiek te leveren. We weten dat Patrick het soms doet om de boel op scherp te zetten, maar dat was nu zijn bedoeling niet."

"Wat ik er doorheen heb gelezen is dat Patrick de loopbaan van Julian het belangrijkste vindt. Maar de vrouw (Marion Rousse) van Julian wil ook een carrière en ik denk dat Patrick het fijner zou vinden als alle aandacht naar Julian zou gaan. Ik denk dat dat de clou is."