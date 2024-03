Vannieuwkerke en De Cauwer duiden topfavoriet aan voor Strade... als je Pogacar niet mag kiezen

Zaterdag wordt de Strade Bianche gereden. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer hebben alvast hun favoriet, als je niet voor Pogacar mag gaan.

UAE Team Emirates komt met de sterkste ploeg van alle wielerteams aan de start van de Strade Bianche. Grote spelbreker op dit moment lijkt vooral het weer te worden. Geen Italiaanse primavera, maar wel Belgisch regenweer.

Ook José De Cauwer ziet UAE als de grootste kanshebber om de winnaar te leveren. “Je kan de ploeg ook in 2 delen splitsen. Je hebt enerzijds de superjongeren met Isaac Del Toro, Jan Christen en Filippo Baroncini. En dan heb je het drietal waarmee ze het moeten doen: Tadej Pogacar, Tim Wellens en Marc Hirschi”, klinkt het bij Sporza.

Tim Wellens één van de topfavorieten voor Strade Bianche

Voor Pogacar is het zijn eerste koers van het seizoen. “Het kan zijn dat we hier een andere Pogacar zien dan de versie die we gewoon zijn, de renner die meteen wint. Misschien houdt hij rekening met zijn superzwaar seizoen. De kans is groot dat iemand van UAE wint, maar daarom is het niet noodzakelijk Pogacar.”

Vannieuwkerke vroeg zijn collega commentator nog wie hij als winnaar uit de bus ziet komen zaterdag, als de zege niet naar Pogacar gaat. “Wellens”, klinkt het heel overtuigd. “Ik doe mee. Komaan, Tim. Morgen is jouw dag”, reageert Vannieuwkerke.