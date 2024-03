Wordt Belg de grote verrassing in Strade Bianche? "Zullen het Visma-spel kunnen spelen"

Zaterdag wordt de Strade Bianche gereden. Voor Tim Wellens is de koers in en rond Siena eentje die hem ontzettend goed ligt.

Bij zijn debuut in 2017 in de Strade Bianche pakte Tim Wellens meteen de derde plek. Ook bij zijn andere deelnames reed hij altijd een heel goed resultaat. De Strade Bianche is dan ook een koers die hem heel goed ligt.

Eigenlijk had hij de Strade al kunnen winnen. “In 2017. Toen was ik er het dichtst bij. Maar Kwiatkowski sloop op vijftien kilometer van de streep op kousenvoeten weg van onze kopgroep”, vertelt Wellens aan Het Nieuwsblad.

“Waarna hij dankzij de vele motoren voor zich, zijn voorgift eerst wist uit te bouwen en vervolgens wist te consolideren. Niet dat ik Kwiatek iets kwalijk neem. Ik vind dat een renner die zijn geluk afdwingt, achteraf geen kritiek hoeft te slikken.”

Pogacar is één van de grote favorieten voor de Strade Bianche

De overgang naar UAE Team Emirates zorgt voor de nodige rust bij Wellens. Met Tadej Pogacar binnen de ploeg aan de start is voor Wellens een aangename uitgangspositie. De tactiek ligt alvast helemaal vast.

Wellens wordt daarbij heel belangrijk, al minimaliseert hij dat zelf graag. “Het is niet zo dat de ploeg louter naar mij kijkt, als Tadej iets overkomt. Er zijn talloze pionnen binnen onze ploeg waarmee we het beproefde Visma-spel kunnen spelen.”