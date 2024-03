Visma Lease a Bike met verrassende kopman aan de start van de Strade Bianche

Zaterdag staat de Strade Bianche op het programma. Bij Visma Lease a Bike is de 25-jarige Hongaar Attila Valter de naar voren geschoven kopman.

Valter neemt voor de derde keer deel aan de Strade Bianche. Tijdens zijn vorige deelnames in Toscane pakte hij al eens een vierde en een vijfde koers.

De koers in en rondom Siena prijkt bij veel renners hoog op het prioriteitenlijstje. “Strade Bianche is mijn favoriete race”, zo blijkt ook bij Valter het geval op de website van de Nederlandse wielerformatie.

“Ik kom oorspronkelijk uit het mountainbiken. Het koersen over onverharde wegen ligt me nauw aan het hart. Daarnaast houd ik van het Toscaanse landschap. Het is een van de meest spectaculaire races van het jaar. Het wordt mijn derde deelname. De eerste twee deelnames bevielen goed, met tweemaal een topvijfklassering.”

Veel grote namen in Strade Bianche

De startlijst bulkt van de grote namen, zo erkent ook Valter zelf. “Met onder meer Tadej Pogacar en Thomas Pidcock is het deelnemersveld erg sterk. We hopen het resultaat van vorig jaar te evenaren, of zelfs te verbeteren. Persoonlijke ontwikkeling is voor mij het grootste doel in het wielrennen. Het zou geweldig zijn om in de buurt van het podium te komen.”

“Attila gaat inderdaad onze kopman zijn”, klinkt het bij monde van ploegleider Arthur van Dongen. “Die status heeft hij, mede door zijn resultaten hier in Strade Bianche, meer dan verdiend. We starten met een zeer sterke ploeg.”

De selectie van Team Visma Lease a Bike voor de Strade Bianche bestaat uit Attila Valter, Sepp Kuss, Christophe Laporte, Ben Tulett, Bart Lemmen, Milan Vader en Julien Vermote.