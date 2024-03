Dan toch? Rampscenario dreigt voor E3 Saxo Classic en Ronde van Vlaanderen

Enkele weken geleden vond in de buurt van de Paterberg een grondverzakking plaats. De herstellingswerken zijn ondertussen van start gegaan, maar het is maar de vraag of die op tijd klaar zullen zijn.

Over iets minder dan drie weken staat de E3 Saxo Classic al op het programma, eind maart is er dan de Ronde van Vlaanderen. Of de twee koersen over de Paterberg zullen kunnen rijden, blijft afwachten.

Door een grondverzakking is afdaling naar de voet van Paterberg immers afgesloten. De grond is aan de zijkant van de weg over een afstand van 80 meter helemaal verdwenen. Ook de afsluiting ligt meters diep.

Passage Paterberg in gevaar?

Ondertussen zijn de werken dus van start gegaan, waarbij er platen van 12 meter in de grond getrild worden. "Er wordt een stalen damwand geplaatst over een lengte van 85 meter”, vertelt aannemer Soetaert aan Het Nieuwsblad.

Een serieuze uitdaging, die dus over minder dan drie weken klaar moet zijn. "Vandaag kunnen we niet met 100 procent zekerheid zeggen dat het zal lukken", klinkt het. "Binnen een paar dagen gaan we zien hoe vlot de werken verlopen."