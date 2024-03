Jonas Vingegaard spreekt klare taal: dit verwacht hij van Cian Uijtdebroeks

Jonas Vingegaard start maandag als de grote topfavoriet in Tirreno-Adriatico. De Deen krijgt ook opnieuw Cian Uijtdebroeks aan zijn zijde.

Met drie ritzeges en de eindzege in O Gran Camiño maakte Jonas Vingegaard meteen veel indruk in zijn eerste koers van 2024. De Deense Tourwinnaar wil die vorm doortrekken in Tirreno-Adriatico.

Ook Cian Uijtdebroeks staat daar dus aan de start, de Belgische nieuwkomer werd door Vingegaard wat onder zijn vleugels genomen. In Italië probeert Uijtdebroeks zijn vijfde plaats van in Spanje te bevestigen.

Vingegaard heeft er alleszins vertrouwen in dat alles goed zal verlopen voor Uijtdebroeks in Tirreno-Adriatico. Al is Vingegaard wel duidelijk de vooruitgeschoven kopman, Uijtdebroeks krijgt opnieuw dezelfde rol als in O Gran Camino.

Verwachtingen Vingegaard

"Dat betekent dat hij in steun van mij zal rijden, maar het is ook de bedoeling dat hij zijn eigen grenzen aftast", zegt Vingegaard bij Het Nieuwsblad. Zo mag Uijtdebroeks in de openingstijdrit van 10 kilometer volledig zijn kans gaan.

De Tourwinnaar is ook blij met wat hij ziet van Uijtdebroeks. "Cian past perfect binnen de filosofie van onze ploeg. Hij is leergierig en zeer professioneel met zijn vak bezig. Met die ingesteldheid kan je nergens beter zitten dan bij ons."