Nog meer nieuwe regels in het veldrijden: UCI dreigt met boetes én diskwalificatie

De UCI maakte onlangs nieuwe regels bekend om de Wereldbeker beter te beschermen. Maar er is ook nog een andere opvallende nieuwe regel.

Die regel gaat namelijk over het weggooien van afval. In het wegwielrennen zijn daar al sinds 2021 regels over. Renners hun afval weggooien in bepaalde zones, die ook duidelijk zijn aangeduid. Anders worden ze bestraft.

Nu wil de UCI ook het weggooien van afval en 'andere objecten' aan banden leggen in het veldrijden. Denk maar aan de gelletjes die tegenwoordig door heel wat crossers worden gebruikt. Dat afval wordt nu weggegooid waar de renners maar willen.

Boete of diskwalificatie

De UCI zal ook boetes opleggen aan renners die hun afval niet weggooien in de daartoe bestemde zone. Op een WK, continentaal kampioenschap, in een C1-cross of een Wereldbeker zal dat bestraft worden met een boete van 250 Zwitserse frank.

Renners die een tweede overtreding begaan, krijgen een boete van 500 Zwitserse frank en worden ook gediskwalificeerd. Het zal dus opletten worden voor de renners als ze hun afval weggooien.