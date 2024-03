Patrick Lefevere onthult waarom Remco Evenepoel Parijs-Nice moet winnen

Remco Evenepoel rijdt voor de eerste keer Parijs-Nice en probeert die ook te winnen. Patrick Lefevere volgt het vanop de eerste rij.

Voor Remco Evenepoel is Parijs-Nice een eerste stap richting de Tour de France. Evenepoel wil vooral ervaring opdoen en wennen aan de Franse wegen, want in zijn hele carrière heeft Evenepoel nog geen 1000 kilometer gereden in Frankrijk.

Grote baas Patrick Lefevere volgde de tweede etappe vanuit de volgwagen, waar Evenepoel zonder kleerscheuren door kwam. "Het was inderdaad het hart vasthouden", zegt hij bij HLN. "Al lijkt het op televisie altijd nog iets hectischer."

Eindwinst Evenepoel

Evenepoel mikt natuurlijk hoog in Parijs-Nice, de gele trui is het doel. Ook volgens Patrick Lefevere zou het een nieuwe stap zijn in de carrière van Evenepoel. Al heeft de Belgische kampioen al veel mooie koersen gewonnen.

"Maar een rittenkoers van één week van het niveau van Parijs-Nice heeft hij nog niet gewonnen. Het blijft een klassieker, net zoals de Ronde van Zwitserland of de Dauphiné. Maar niemand twijfelt eraan dat hij het kan."