Remco Evenepoel pakt meteen uit met een ferme belofte aan al zijn supporters

Het is duidelijk welk type coureur Remco Evenepoel is. De belofte aan zijn supporters en aan eigenlijk de hele wielerwereld is veelzeggend na de openingsetappe in Parijs-Nice.

Remco Evenepoel is er niet de man naar om zich geruisloos door een wielerwedstrijd te begeven, ook als er nog andere momenten aankomen waarop het klassement in een plooi gelegd kan worden. De Belgische kampioen liet zich meteen zien in de eerste rit van Parijs-Nice en houdt er van om zelf koers te maken.

Die manier van koersen is eigen aan hem. "Het was gewoon proberen en het vervolg aanvaarden. Het is tof dat we ons plan hebben kunnen afwerken en dat we er voor zijn gegaan. De ritzege zat sowieso in mijn hoofd", verklaarde Evenepoel achteraf aan VTM, naast zijn commentaren over de boni's.

EVENEPOEL HEEFT PLAN UITGEVOERD

Daar waren ook redenen voor. "We wisten dat het een heel explosieve finale was, met weinig stukken om te recupereren. Dat ligt mij en het team wel. We hadden een plan en hebben niet naar anderen, maar naar onszelf gekeken. Zo zal het de hele week zijn", belooft de kopman van Soudal Quick-Step alvast.