Evenepoel zet Roglic op zijn plaats, Lefevere en co zijn rustiger

Remco Evenepoel wilde in de eerste etappe al meteen het klassement op zijn kop zetten. Daar had Primoz Roglic duidelijk geen zin in.

Op zo'n 18 kilometer van de streep lagen in de eerste rit van Parijs-Nice 6, 4 en 2 bonificatieseconden voor het grijpen. Jorgenson (Vimsa-Lease a Bike) pakte de volle buit, Evenepoel pakte 4 seconden en Bernal twee.

Evenepoel wilde daarna doorrijden, maar niemand wilde echt meerijden. "Van Jorgenson begreep ik het. Hij had een sprinter bij. En Olav Kooij wint. Dat was dus zijn goed recht", zei Evenepoel achteraf bij Het Nieuwsblad. Maar Roglic wilde niet doorrijden.

"Ik weet niet of Bora-hansgrohe hier een spurter bij had. Geen idee of Roglic niet wou of niet kon. Ik zag wel dat hij nog de eindspurt wilde rijden", zei Evenepoel. "Het was op dat moment misschien van niet kunnen."

Lodewyck en Lefevere

Ploegleider Klaas Lodewyck was niet verrast door de aanpak van Roglic "Da’s niet de eerste keer hé. Het is iemand die altijd op reserve rijdt en slechts koerst als het echt hoognodig is." Ook Lefevere reageerde kalm. "Het is voor de rest van de week dat ze op ons wiel rijden. Maar da’s normaal"