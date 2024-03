Jasper Philipsen doet één van zijn hoofddoelen uit de doeken, maar ziet de bui nu al hangen

De kop is eraf voor Jasper Philipsen in 2024. Hij won de tweede rit in Tirreno-Adriatico en deed zo opnieuw vertrouwen op voor de klassiekers.

Dit seizoen lijkt wel een kopie van vorig seizoen voor Jasper Philipsen. Tijdens het openingsweekend kwam hij nog niet goed uit de verf, maar in Tirreno-Adriatico lukte het wel. In 2023 won hij de derde rit, nu de tweede. Het geeft Philipsen vooral vertrouwen voor wat nog komt, namelijk de klassiekers. Daar wil hij opnieuw scoren, net als vorig jaar. Een van de grote doelen is Milaan-Sanremo, waar Philipsen vorig jaar 15de werd. "Het hangt er echt vanaf hoe ik over de Poggio kom. Als ik Tadej Pogacar in Strade Bianche bezig zie, is de kans heel klein voor iemand als ik om bij de besten boven te komen", zegt Philipsen bij In de Leiderstrui. Mathieu van der Poel Philipsen wil echt winnen in Milaan-Sanremo. "Het is een doel, één van de monumenten waar ik de kans heb om te winnen. Die moet je pakken, maar je moet ook realistisch zijn. Als Mathieu zich goed voelt zoals vorig jaar, dan kan hij het afmaken." Het scenario waarbij Philipsen wel kan winnen, is als er een groep van zo'n twintig renners naar de streep gaat. En dan kan Mathieu van der Poel misschien wel de sprint aantrekken voor Philipsen, zoals in de Tour vorig jaar.