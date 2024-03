Remco Evenepoel legt de lat bijzonder hoog voor zijn ploegmaats in ploegentijdrit

Een belangrijke dag voor Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step in Parijs-Nice. De wereldkampioen tijdrijden legt de lat hoog voor de ploegentijdrit.

De ploegentijdrit in Parijs-Nice is wat anders dan een normale ploegentijdrit. Niet de tijd van de derde of vierde renner telt, maar wel die van de eerste. Dat geeft ruimte aan ploegen om hun kopman te lanceren in de slotkilometer.

"Het is anders, maar ook niet", zegt Evenepoel bij HLN. Het heuvelachtige parcours dwingt Evenepoel wel om zo weinig mogelijk ploegmaats onderweg te verliezen. Hij mag dus niet te snel rijden.

"En dan moet er een soort lead-out gedaan worden naar de laatste 300 meter. Dat is het enige verschil: je kan mannetjes opofferen in de laatste kilometers", doet Evenepoel de tactiek van Soudal Quick-Step wat uit de doeken.

Sterke ploeg

Evenepoel rekent ook op zijn sterke ploeg met Lampaert, Cattaneo, Moscon, Van Wilder, Vervaeke en Pedersen. Allemaal tijdrijders of hardrijders, die speciaal voor Parijs-Nice zijn samen gezet om Evenepoel te helpen.

De wereldkampioen gelooft in hen, maar legt de lat ook hoog. "We hebben een super sterke ploeg met veel ervaring. Ik denk dat we ambitie mogen tonen en de rit proberen winnen en zo voorsprong nemen richting de bergetappes in het weekend."