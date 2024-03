Remco Evenepoel teruggefloten? Trainer gaat niet akkoord met zijn uitleg na ploegentijdrit

Soudal Quick-Step viel na een goede start terug naar een vierde plaats in de ploegentijdrit in Parijs-Nice. Evenepoel legt de schuld bij het weer, zijn trainer zoekt naar andere oorzaken.

In totaal verloor Soudal Quick-Step 39 seconden op UAE Team Emirates tussen het eerste tussenpunt en de finish. De regen en de gedraaide wind waren voor Remco Evenepoel de oorzaak van het grote verschil.

Zijn trainer Koen Pelgrim wil de grote terugval niet enkel wijten aan de weersomstandigheden. Die waren echt wel fors, want Evenepoel en co kregen zelfs hagelstenen op hun helmen toen ze over de streep reden.

"Regen speelt nooit in je voordeel. Dan verlies je sowieso tijd in de bochten, maar niet de hoeveelheid seconden die we nu verliezen op de winnaar UAE. We kunnen het dus niet louter op het weer steken", zegt Pelgrim bij Sporza. Al kon hij nog wel geen harde conclusies trekken.

Primoz Roglic

Toch reed Soudal Quick-Step in de regen wel sneller dan de andere teams die in die omstandigheden moesten rijden. Op BORA-hansgrohe pakten Evenepoel en co nog een halve minuut extra. "In dat opzicht hebben we het beste wel uit onze wedstrijd gehaald", zei Pelgrim nog.