Wout van Aert had niet mis te verstane eerste reactie op zijn nieuwe tijdrithelm

Visma-Lease a Bike presenteerde in Tirreno-Adriatico voor de eerste keer zijn nieuwe tijdrithelm. Ook Wout van Aert was geschrokken van het ontwerp.

De reacties op de sociale media over de nieuwe tijdrithelm van Visma-Lease a Bike waren bijzonder kritisch. De helm is volgens velen esthetisch niet mooi en veel te groot. Maar de UCI keurde het model gewoon goed.

Bij Visma-Lease a Bike hebben ze voor het ontwerp vooral gefocust op hun beste en belangrijkste renners, namelijk Jonas Vingegaard en Wout van Aert. En daar is dan het huidige model uit voort gekomen.

Reactie Wout van Aert

Bij de ploeg hadden ze de vele reacties niet verwacht, maar ze geloven wel echt in de nieuwe helm. "Er komen belangrijke tijdritten aan, zoals de olympische tijdrit. Elke seconde telt", zegt Head of Performance, Mathieu Heijboer, bij Sporza.

Jonas Vingegaard moest lachen toen hij de helm voor het eerst zag, ook Wout van Aert was niet echt enthousiast. ""Moet ik dat op mijn hoofd zetten", lachte Wout. Maar dat zeiden wel meer renners", zegt Heijboer.

Maar Van Aert was wel overtuigd van het aerodynamische voordeel van de helm. "Enkele weken geleden hebben we Wout de helm laten testen in Zolder. De resultaten waren duidelijk."