Dit hadden we niet verwacht! "Daarmee is het voorjaar van Van der Poel al geslaagd"

Op Mathieu van der Poel is het nog even wachten dit voorjaar. De verwachtingen bij het publiek zijn groot, maar hoe zit dat in het kamp van de Nederlander?

Mathieu van der Poel is een van de weinige toppers die nog zijn intrede moet doen dit voorjaar. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Van Aert lieten zich al heel goed zien, nu moet ook de wereldkampioen dat nog doen. 2023 was een fantastisch jaar voor Van der Poel en dat nog eens overdoen lijkt onbegonnen werk, laat staan het nog eens overtreffen. Volgens vader Adrie van der Poel zit de vorm alvast heel erg goed. Dat vertelde hij in het Cycloo Wielercafé. Vader Van der Poel wil alvast één ding duidelijk maken waarom zijn zoon niet van de partij was in Siena om de Strade Bianche te rijden. “Hij skipt 'm niet omdat ie daar al gewonnen heeft. Hij had na de winter een langere rustperiode nodig. Hij had nu drie weken langer om op te bouwen. Hij gaat nu qua conditie nog stabieler zijn dan afgelopen jaar, iets beter zelfs nog”, klinkt het. Mathieu van der Poel wil liefst van al de Ronde van Vlaanderen winnen De eerste plek waar Van der Poel zich wil laten zien is alvast duidelijk. “In Milaan-Sanremo wil hij voor het eerst presteren. Eigenlijk is zijn programma maar vijf weken. Als hij één grote wedstrijd wint, is zijn voorjaar eigenlijk al geslaagd”, gaat Adrie verder. Als Van der Poel van Sanremo tot Luik twee keer tweede zal zijn betekent dat niet dat zijn voorjaar een mislukking is. Of hij een koers heeft die hij het liefst van al zou winnen? “Hij wil het liefste Vlaanderen winnen. En dat in de regenboogtrui. Ik zou zelf voor Sanremo kiezen, dat vind ik de mooiste wedstrijd”, besluit Van der Poel senior.