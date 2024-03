Horrorscenario voor Ronde van Vlaanderen op komst? Tijd begint te dringen

Een wegverzakking rond de Paterberg houdt het peloton én vooral de organisatoren bezig momenteel. Komt er een oplossing, of gaan de E3-prijs en de Ronde van Vlaanderen een probleem hebben?

Het is al enkele weken geleden ondertussen. Toen vond in de buurt van de Paterberg een grondverzakking plaats. De herstellingswerken zijn ondertussen al eventjes van start gegaan, maar bij de organisatie vragen ze zich af of dat op tijd in orde gaat komen.

En dus moeten de organisatoren van de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen op zoek naar alternatieven, als de passage op de Paterberg - toch een echte scherprechter in de Ronde van Vlaanderen - niet zou kunnen plaatsvinden.

Ferme aderlating voor de Ronde van Vlaanderen op komst?

Een eerste mogelijke alternatieve optie is om later op te draaien op de Paterberg. Op die manier zou het slechte stuk kunnen worden vermeden. In de tweede alternatieve optie wordt een parcours uitgewerkt zonder Paterberg, weet Het Laatste Nieuws.

Sowieso kan een en ander een ferme aderlating worden. De spanning stijgt, want de races worden op 22 en 30 maart al gereden. En dus is het alle hens aan dek voor de wegenwerkers in en rond Oudenaarde.