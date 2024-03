José De Cauwer laat zich uit over de situatie rond Remco Evenepoel: "Daar kan je niet omheen!"

In de koers naar de zon (Parijs-Nice) was de rit van dinsdag er eentje om te likkebaarden. De ploegentijdrit heeft een en ander aan het licht gebracht over de waardeverhoudingen vroeg in het seizoen. José De Cauwer beschouwt na.

UAE Team Emirates won de ploegentijdrit uiteindelijk, met een flinke voorsprong op Jayco - AlUla, EF Education - Easy Post, Soudal - QuickStep, INEOS Grenadiers en de rest. En dus is in de strijd tussen Roglic en Evenepoel plots ... Almeida de favoriet. "Ik weet echt niet wat er gebeurd is bij Soudal - Quick Step. Hadden ze last van de wind? Of van de regen? Hoe dan ook: het verval op het einde was groot. En daar kun je niet omheen", aldus José De Cauwer in zijn analyse bij Sporza. José De Cauwer gelooft nog volop in Remco Evenepoel "Ook de performance manager Koen Pelgrim wist na de streep niet goed waar het eigenlijk aan lag. Momenteel blijft het nog allemaal een groot vraagteken voor de buitenwereld, maar hopelijk weten we binnenkort meer." "Maar uiteindelijk staat Evenepoel er wel zeer goed voor, hé. Hij had voor de tijdrit wellicht getekend voor deze kloof met zijn concurrent Roglic, alleen liggen er nu wel plots vier UAE-mannen in de weg."