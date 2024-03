Lotte Kopecky voert zeer ingrijpende wijziging door in haar voorjaarsprogramma

Lotte Kopecky zit met een overvol voorjaarsprogramma. Ze voert nu last minute een stevige wijziging in.

Lotte Kopecky zal volgend weekend niet te zien zijn op de Nations Cup in Hongkong, zo laat ze weten aan Sporza.

De Nations Cup baanwielrennen is belangrijk voor renners die nog de nodige punten moeten sprokkelen om naar de Olympische Spelen volgende zomer in Parijs te trekken.

Maar Lotte Kopecky heeft die punten niet meer nodig. Zij is al zeker van een plaatsje in Parijs. Daarom kiest ze ervoor om die verre verplaatsing niet te maken.

Lotte Kopecky op Nokere Koerse

Normaal zou ze in Hongkong werken aan haar omnium, de discipline die in Parijs heel belangrijk is voor onze landgenote.

In de plaats rijdt Kopecky volgende week woensdag Nokere Koerse. Die stond eerst niet op het programma van Kopecky, maar die wordt er nu wel aan toegevoegd.

Lotte Kopecky begon met een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad aan haar voorjaar op de weg. Vorig weekend pakte ze de winst in de Strade Bianche.