Vertrouwen in De Lie blijft ondanks opgave, ploegleider spreekt klare taal

Zoek niet meer naar Arnaud De Lie in Parijs-Nice. De jonge Belg komt niet meer aan de start van de vierde etappe. Nochtans was het plan aanvankelijk om de Waalse spurtbom toch naar Nice te loodsen om zo sterker te worden met oog op de volgende races.

Nice halen en dan zien we wel. Dat leek vooraf het idee van Dirk Demol en werd een paar dagen geleden nog herhaald. Ondertussen is de kar helemaal gekeerd en komt Arnaud De Lie dus toch niet meer aan de aftrap van etappe vier.

Ploegleider Dirk Demol blijft volop achter De Lie staan en blijft erin geloven dat het tegen de Vlaamse klassiekers allemaal in orde zal komen. Dat heeft hij ook aangegeven in een interview tegenover Sporza voor de vierde etappe.

Lotto - Dstny blijft geloven in de kansen van De Lie voor Vlaams voorjaar

"Arnaud De Lie is een kampioen met een grote wil. ik ben ervan overtuigd dat hij sterk zal terugkeren. Hij is jong en kan op korte tijd nog enorme stappen zetten", aldus Demol in een reactie. Er zal dan ook niet aan het programma van De Lie gesleuteld worden voorlopig.

Lotto - Dstny rekent op de sterke sprinter voor onder meer Milaan - Sanremo en alle Vlaamse klassiekers. "Maandag zullen we weer samenzitten om het te evalueren. We gaan er nog altijd van uit dat hij klaar zal zijn voor de Vlaamse koersen. Ik heb daar vertrouwen in."