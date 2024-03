Jasper Stuyven heeft duidelijke boodschap over zijn taak als lead-out in Parijs-Nice

Vandaag staat een overgangsrit op het programma in Parijs-Nice. Na 193 kilometer volgt er mogelijk een massasprint.

Stilte voor de storm, zo kan je de rit van vandaag in Parijs-Nice misschien wel aanduiden. Het peloton moet enkele heuvels over, maar het zou goed kunnen dat het peloton aan de finish in een massasprint uitmaakt wie de dagzege pakt.

Dan wordt in de eerste plaats vooral naar Mads Pedersen gekeken als mogelijke ritwinnaar. Zondag zat hij er dicht bij en werd hij aangestuurd door Jasper Stuyven. Voor het vertrek van de vijfde etappe had onze landgenoot echter een duidelijke boodschap.

“Ryan Gibbons neemt vandaag de lead-out voor zijn rekening”, klonk het bij Het Laatste Nieuws vlak voor de start gegeven werd.

Want eigenlijk was het vorig weekend zelfs niet de bedoeling dat Stuyven de lead-out voor Pedersen zou verzorgen, maar toen kon het echter niet anders.

“Zondag zat hij niet meer in de groep en daarom nam ik toen de lead-out voor mijn rekening. Ik ben tevreden over mijn vorm”, besluit Stuyven.