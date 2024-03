Ploegleider van Remco Evenepoel begrijpt het allemaal niet: "Vreemde tactiek"

Het was een rare vierde etappe in Parijs-Nice. Ook ploegleider Klaas Lodewyck van Soudal-QuickStep snapte het niet allemaal.

Remco Evenepoel is in Parijs-Nice opgeschoven naar de vijfde plaats, op een halve minuut achterstand van de nieuwe leider Luke Plapp en op 17 seconden van Santiago Buitrago die woensdag de vierde etappe won.

Nog voor Evenepoel in de rangschikking: Brandon McNulty die leider af is en 3 seconden beter doet dan onze landgenoot en Almeida, die 1 seconde sneller is. De kopman van Soudal-QuickStep heeft zijn zaken op een rijtje, mede ook door de bonificatieseconden onderweg te pakken voor de neus van Roglic.

Al leek Evenepoel wel klaar om vol voor de ritzege te gaan, maar werd hij een beetje tegengehouden door de ploegleiding.

Vreemde tactiek van UAE Team Emirates

“Ja, maar mocht Remco zijn gegaan op het stuk waar Buitrago zijn aanval plaatste, had de hele groep gereageerd. En dan verliezen we daar misschien Ilan”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck aan Het Laatste Nieuws.

Rustig blijven is de boodschap, want de komende dagen staat er nog heel wat op de agenda. Voor Lodewyck was het niet aan zijn ploeg om te reageren toen Buitrago en Plapp vertrokken.

“UAE bezette de eerste vier plaatsen in het klassement. Kíes gewoon een kopman, denk ik dan. En laat de rest vol rijden. Even deden ze ‘t ook. Maar even snel stopte het. Om vervolgens wéér te versnellen. Tja. Vreemde tactiek.”, oordeelt Lodewyck.