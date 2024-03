Remco Evenepoel valt opnieuw aan in Parijs-Nice: ploegleider legt uit waarom

Er werd gesprint in Parijs-Nice, maar toch liet Belgisch kampioen Remco Evenepoel zich opnieuw zien. Ploegleider Klaas Lodewyck komt met meer uitleg.

In de finale van de vijfde rit in Parijs-Nice verscheen Remco Evenepoel opnieuw weer vooraan. Hij reageerde op enkele aanvallen bergop. In de afdaling, op zo'n 10 kilometer van de streep, viel Evenepoel zelfs even aan.

Toch moet er volgens ploegleider Klaas Lodewyck niet te veel van gemaakt worden. "Dat was twee keer niets", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Het was goed om die korte afdaling die ze nog niet gezien hadden in eerste positie te nemen en erna terug in het wiel te kruipen zonder energie te verliezen."

Daarna zette Evenepoel zich opnieuw terug in het peloton en bleef vooral uit het gewoel van de sprint. Na een halve rustdag bolde de Belgische kampioen binnen op de 48ste plaats, zonder tijd te verliezen.

Klassement Evenepoel Parijs-Nice

Evenepoel staat voorlopig op de vijfde plaats in het klassement, op een halve minuut van leider Luke Plapp. Santiago Buitrago heeft nog 17 seconden voorsprong op Evenepoel, hij wordt nog een lastige klant.

"Voorlopig staan we waar we willen staan", zegt Lodewyck nog. Al had het door de ploegentijdrit nog wat beter gekund. We moeten tevreden zijn met hoe het tot nu toe gelopen is. Het zwaartepunt ligt in het weekend", besluit de ploegleider nog.