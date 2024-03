📷 Opnieuw stevige tegenslag voor Chris Froome die Tirreno moet verlaten

Pech blijft Chris Froome achtervolgen. De ex-winnaar van de Tour de France heeft de Tirreno Adriatico moeten verlaten met een handbreuk.

Chris Froome krijgt het maar niet allemaal op een rijtje. De renner van Israel-Premier Tech heeft een handbreuk opgelopen, zo laat het team weten. Hij zal daardoor niet meer starten in de vijfde etappe van de Tirreno Adriatico.

De Brit kwam dinsdag al ten val in de Tirreno. In de pols werden geen breuken vastgesteld, waardoor hij gewoon verder de ronde reed. Maar een MRI-scan bracht donderdag duidelijkheid dat er wel degelijk meer aan de hand is.

Froome liep een scafoïdenbreuk op, zo wezen de laatste onderzoeken uit. Het is uitkijken of hij hiervoor ook geopereerd moet worden. Dat zullen verdere onderzoeken moeten uitwijzen, zo is te horen.