Alle begrip voor Jasper Philipsen: "Bonne change om dat te doen"

Jasper Philipsen heeft al afgezien in de Tirreno Adriatico. Onze landgenoot heeft het vooral lastig door de weersomstandigheden.

Wie dacht dat de Tirreno Adriatico een koers onder een vroeg lentezonnetje zou zijn komt dit jaar heel erg bedrogen uit. Ook Jasper Philipsen heeft dat aan den lijve ondervonden. Onze landgenoot heeft het heel moeilijk door de regen en de kou.

Ex-profwielrenner Stijn Steels laat in Het Nieuwsblad weten dat het afzien is voor Philipsen, maar dat het niet zo simpel is als iedereen denkt om eventjes van tenue te veranderen.

“Mensen zijn zich nauwelijks bewust van de impact die regen en kou hebben op het lichaam van een renner. Kijk maar naar de beelden afgelopen weekend van die arme David Dekker. Die stond na de GP Monseré zo te klappertanden dat hij nauwelijks een interview kon geven”, klinkt het.

Philipsen had zich gekleed voor een droge rit, maar reed uiteindelijk 100 kilometer met kledij die daar eigenlijk niet voor gemaakt was. Kon hij niet snel een regenjasje halen bij de volgwagen van de ploeg?

27 pagina's kledij bij sponsor

“Zo simpel is het natuurlijk niet: héél het peloton wil namelijk op hetzelfde moment een regenjasje. Eén buitje en het is één en al chaos bij de renners en bij de volgkaravaan. En in die hectiek als helper het juiste jasje voor al je ploegmaats gaan oppikken bij de volgwagen en op tijd uitgedeeld krijgen vóór iedereen doorweekt is: bonne chance.”

Toen Steels nog reed bij QuickStep hadden ze van de kledingsponsor een catalogus van maar liefst 27 bladzijden om kledij uit te kiezen. Simpel is het allemaal niet, om de juiste kledij in elke rit te kiezen, zeker niet als het weer erg veranderlijk is, zo geeft hij nog mee.