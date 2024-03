Gestopte renner heel erg eerlijk: "Of ik jaloers ben op Julien Vermote?"

Vorige zomer hing Jens Debusschere de fiets aan de haak. Op 34-jarige leeftijd zet hij zijn carrière nu verder als bakker.

Jens Debusschere leeft momenteel in een totaal ander bioritme dan toen hij renner was, al had zijn lichaam daar niet veel moeite mee om die verandering gemakkelijk door te komen. Hij volgt momenteel een intensieve opleiding op bakker te worden.

En daar kan hij best mee leven. “Ik ben al vrij goed gewoon aan het leven buiten de koers en ben zoals je ziet volop bezig met de voorbereidingen om het tweede deel van mijn leven goed te starten”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Helemaal bakker zal hij echter niet worden. Brood en pistolets maken, dat wordt vooral zijn ding. “De patisserie is iets minder mijn ding. Ik heb er het geduld niet voor”, lacht Debusschere.

Hij wil, met zijn verleden, ook een brood maken met een link naar de koers. “Het recept heb ik al en de smaak zit goed, alleen ben ik nog niet tevreden over de vorm van het brood. Ik zou immers willen dat het brood er wat uitziet zoals een kassei: een donker brood, in een kort bakje, wat blinkend, maar niet effen.”

Niet te vroeg gestopt?

De koers mist hij naar eigen zeggen niet, ook niet toen hij zag dat Julien Vermote bij Visma Lease a Bike in december een contract kreeg. Dat had even goed Debusschere kunnen zijn.

“Ik snap dat er renners zijn die dat misschien zo ervaren – er zijn er zelfs die me het al verteld hebben, maar ik ervaar het helemaal niet zo. Ook omdat het de laatste jaren sportief al niet meer liep zoals ik het wilde. Ik kon zelfs op de kleinere koersen mijn stempel niet meer drukken.”

Debusschere maakte een eerlijke keuze voor zichzelf. “Ik ben vooral heel content voor Julien, want vorig jaar zijn we geregeld samen op pad geweest naar die kleinere koersen. En in het opzicht van die eenmansploeg was ik misschien wel de pionier. Maar jaloezie of spijt? Totaal niet. Ik heb vrede met hoe het gelopen is.”